Video van de Dag | Man bungelt aan mand van luchtballon na windvlaag

Zwolle en Apeldoorn in top 10 gemeenten met grootste personeels­te­kor­ten bij de energie­tran­si­tie

Er is een schreeuwend tekort aan personeel in beroepen die de energietransitie in ons land voor elkaar moeten krijgen. Zwolle en Apeldoorn staan in de top 10 van grote steden waar meer dan de helft van de vacatures voor vakmensen niet kan worden ingevuld. Dat blijkt uit cijfers van ABN Amro.