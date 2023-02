Video van de Dag | Noorderlicht in Nederland gemist?

Keolis sleutelt nog volop aan Chinese pechbussen (en de tijd dringt)

Het is nog maar de vraag of vervoersbedrijf Keolis op tijd alle ongeveer 250 elektrische bussen heeft gerepareerd voor 11 december, wanneer de hele vloot overgaat naar EBS. Die neemt het openbaar busvervoer in de regio IJssel-Vecht over. Keolis zou alle problemen voor die datum oplossen.