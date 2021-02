Video van de dag | Quizdeelnemer kan niet tegen zijn verlies en breekt de studio af

Schaats­breu­ken zorgen voor topdrukte op gipskamers, maar coronazorg niet in gevaar

14 februari Prachtig al die schaatspret, maar de ziekenhuizen in deze regio zijn blij dat de dooi is ingezet. Zij hadden het namelijk het hele weekend door extreem druk met de honderden slachtoffers van schaatsongelukjes. Met name de gipsafdelingen draaiden overuren.