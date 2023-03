Video van de Dag | Racen over een bevroren rivier? Dat kan ook heel erg misgaan

Energieme­ter bespaart onderne­mers in Kampen ‘al snel 15 procent’

P1-meters - die via een app het energieverbruik op dat moment en per apparaat laten zien - leveren bedrijven al snel 15 procent energiebesparing op, belooft VNO NCW Midden. De ondernemersorganisatie deelt de meters uit, vandaag op de Dag van de Ondernemer, aan 120 bedrijven op bedrijvenpark RW50 in Kampen.