Video van de Dag | Spectaculaire bliksemschicht gefilmd door flatbewoner in Rusland

Stuntrit rond Apeldoorn levert drie broers zonder motorrijbe­wijs bonnenre­gen op

11 juni De verkeerspolitie heeft gisteren in Apeldoorn drie broers aangehouden die op motoren bezig waren aan een stuntrit. Het trio haalde op de A1, A28 en A50 allerlei capriolen uit, maar had niet in de gaten dat achter hen de politie meekeek. Niet één van de broers bleek over een motorrijbewijs te beschikken.