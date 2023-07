Video van de Dag | Vliegtuigje maakt noodlanding in het water

‘s-Heeren­broek neemt koppositie over van CSV’28 en VVOG zet belangrij­ke stap in strijd om lijfsbe­houd

Twee titelkrakers in Zwolle en bij beide was het de vraag of we na negentig minuten een nieuwe koploper zouden hebben. Dat is het geval, want Heerde versloeg Dieze West en ’s-Heerenbroek boekte een belangrijke zege bij CSV’28. Ook VVOG deed uitstekende zaken, maar dan in de strijd om handhaving. SV Urk ging daarentegen voor de tweede keer op rij onderuit.