Video van de Dag | ‘Waakhond’ knuffelt met fietsendief in garage: ‘Ik hou ook van jou’

Transitie naar minder vlees gaat ‘veel te langzaam’, waarschuwt Wageningen Universi­teit

De stap naar minder vlees eten gaat veel te langzaam. Als we doorgaan zoals we doen, kunnen we de groeiende wereldbevolking niet voeden. ,,We moeten toe naar meer plantaardige eiwitten”, zegt Stacy Pyett van Wageningen University & Research. En de tijd begint te dringen. De overheid zegt wel dat die daar actie op onderneemt. Maar daar blijft het nog te veel bij.