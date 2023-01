Video van de Dag | Wouter en Mart scheuren op jetski over ondergelopen weiland

Liveblog Wéér een nederlaag voor Alcides, WSV verrast tegen de koploper en probleemlo­ze middag voor Rohda Raalte

Het was voor aanvang van het bezoek aan Hollandia al alle hens aan dek bij Alcides en dat is er na afloop niet minder op geworden. De ploeg uit Meppel zal er uiteindelijk nog vrede mee hebben dat er ‘slechts’ met een marge van twee werd verloren. Rohda Raalte boekte daarentegen een ruime zege op VKW, terwijl Heino een punt pakte in Groningen. In de eerste klasse D zorgde WSV voor een daverende stunt door koploper De Bataven te verslaan, bij Voorwaarts zijn ze minder blij met het puntje tegen SDO.

27 november