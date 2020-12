Video van de Dag | Zo wordt er wereldwijd kerst gevierd

Aziatische gerechten met een Michelin­ster kun je zaterdag afhalen in Epe

10 december Liefhebbers van afhaalchinees opgelet: in Conferentiehotel Villa Heidebad in Epe kan je zaterdag 12 december eten halen van O&O. Dit oriëntaalse restaurant begon in 1982 als afhaalchinees in Sint Willebrord, maar heeft sinds december 2018 een Michelinster.