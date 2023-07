Video van de Dag | Zwolse kinderen hebben pret in het net gevallen waterballet

Liveblog Wacker boekt doelpunt­rij­ke zege, Rohda Raalte sluit geweldig jaar in stijl af en Robur en KCVO stellen teleur

Op overtuigende wijze kampioen worden in de eerste klasse en vervolgens uitstekend meedoen in de vierde divisie. Rohda Raalte won in de laatste reguliere speelronde van de eerste seizoenshelft met 2-0 van De Zouaven en sloot daarmee een geweldig jaar in stijl af. Wacker gaat eveneens met een prettig gevoel de winterstop in, terwijl Kraggenburg en Lemelerveld flink aan de bak moeten in het nieuwe kalenderjaar.