Vier ouderen over leven in coronatijd: ‘Het is wel zo verschrikkelijk saai geworden’

Marijke van Tongeren- Kruit (78) uit Vaassen is net terug van het bezoek aan een vriendin. Ze merkte dat die toch wel wat aan het vereenzamen was. Net weduwe, dat is wel lastig in deze tijd. ,,We hadden het er over dat het ons wel steeds zwaarder begint te vallen. Het is net of er geen einde in zicht komt. Vooral nu de besmettingen weer zo toenemen.”