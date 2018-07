Vierdaagse is geen optocht van rammelende skeletten

Overzichtskaart Dit zijn de leukste plekken in de regio volgens de Terras Top 100

2 juli Het restaurant Amused is uit het verspreidingsgebied van de Stentor het hoogst geëindigd in de Terras Top 100. De horecagelegenheid in Hardenberg reikte tot de twaalfde plaats. Dat heeft het vakblad Misset Horeca, dat sinds 2008 de lijst bekendmaakt, vandaag wereldkundig gemaakt bij Brasserie Staverden in Staverden.