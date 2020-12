Viertal opgepakt voor grootschalige containerroof in Oost-Nederland

Arrestanten

In oktober werden twee arrestaties verricht voor de diefstallen: een 44-jarige man uit Doetinchem en een 46-jarige man uit Deventer. In december volgden nog eens twee arrestaties: een 53-jarige man uit Voorst en 44-jarige man uit Deventer. De politie kon de verdachten aanhouden door belangrijke hulp van getuigen. Veel van die getuigen zijn werkzaam in de metaalhandel.

Open eindje

Om het onderzoek af te ronden wil de politie nog meer weten over een containerdiefstal in Almelo. Op Bedrijvenpark Twente werden in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 augustus vier containers gestolen. Twee van die containers zijn inmiddels teruggevonden, maar de politie is op zoek naar de andere twee blauwe containers. Mensen die meer weten over de diefstal of weten waar de containers zijn kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.