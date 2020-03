Viroloog GGD Noord- en Oost Gelderland: ‘We begrijpen nog niet waarom de Achterhoek achterloopt in aantal besmettingen’

,,Dat er in zulke gemeenten meer besmettingen zijn moet te maken hebben gehad met bijeenkomsten, zoals we ook in Brabant hebben gezien bij het carnaval,” vertelt Joost Hopman, arts microbioloog en medisch directeur van het Radboudumc. ,,Ook al zit je niet vlak op elkaar zoals met carnaval in een kroeg, ook in een kerk, waar de afstand niet 1,5 meter is loop je dus het risico op grootschalige besmettingen. Vooral als er huid op huid contact is geweest of als mensen oppervlakten aanraken waar een besmet persoon aan heeft gezeten.”