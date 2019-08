Vitens waarschuwt voor extreem waterverbruik: ‘Een dun straaltje water uit de kraan, dat willen we niet’

De warme, droge zomer waarbij op sommige plekken bijna 40 graden is aangetikt gaat langzaam richting het einde. In zo'n zomer gaan er miljoenen liters water doorheen. ,,We produceren hier 12 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar’’, zegt procesoperator Joost Visser in de kantine op de waterproductielocatie Het Engelse Werk in Zwolle, pal langs de IJssel. Het is buiten zo'n dertig graden. ,,Wil je alvast al een glaasje?’’ Visser begint even later de rondleiding bij een pompput, aan de rand van het terrein. ,,Kijk! Het begint voor ons hier onder de grond. Hier komt het drinkwater voor de honderdduizenden bewoners van onder meer Zwolle, IJsselmuiden, Zwartsluis, Hasselt, Olst en Wijhe vandaan.’’