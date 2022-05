‘Vliegen is mooi, maar moet niet te veel’, zegt Jan Terlouw op protest bij 6 luchthavens

De manifestatie Krimp de Luchtvaart vindt deze zaterdag plaats in Lelystad, vier andere regionale luchthavens en op Schiphol.

Vijf over twaalf (‘Omdat het al vijf voor twaalf is geweest voor mens, natuur en klimaat’) is er dat stiltemoment. De paar honderd deelnemers gaan er op een grasveldje net naast de start- en landingsbaan bij zitten. Er staat een stevige wind. Spandoeken (‘Noodlanding voor het klimaat’) en een slap opblaasvliegtuig (van reisorganisator TUI) wapperen wild.

Gebrul

Maar helemaal stil wordt het niet. Aankomst- en vertrektijden houden daar geen rekening mee. De organisatie luidde het moment zelf in met oorverdovend gebrul van vliegtuigmotoren dat via geluidsboxen neerdaalt, maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig. Een luxe jet die naar de startbaan rijdt laat horen hoe je zoiets echt doet.

'Geen rust, no peace’ staat er op een protestbordje. En ‘Parijs haal je met de trein’. Gaby Markandu (24) uit Zwolle (,,Maar ik woonde heel lang in Lelystad, ik ben een trotse Flevolandse”) mikt in haar anti-geluid vooral op het kabinet: ‘Enkeltje voor Rutte bv’. ,,De luchtvaart is een probleem voor het klimaat. Het is zo nodig om aandacht daarvoor te vragen. Daarom ben ik hier.” Want ja, ze maakt zich ‘natuurlijk zorgen’. Net als zoveel jongeren.

Daarom zit zij ook bij de klimaatbeweging Fridays for future. En vandaag bij de manifestatie valt het haar op dat er veel meer jongeren in actie komen voor een beter klimaat. ,,Veel jongeren zijn denk ik verbaasd. Als je al wat ouder bent, weet je hoe het allemaal zo is gekomen. Ze zijn er als het ware in meegegroeid. Als je jong bent vraag je je af hoe het zover kon komen, waarom al die tijd niemand zei dat dat niet zo kon en moest omdat dat alles kapot maakt.”