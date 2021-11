Vlucht van Cumali A. uit Steenwijk naar Turkije na moordzaak aanleiding voor nieuw beleid

Hij wil hiermee voorkomen dat de veroordeelden naar het buitenland vluchten en zo hun in Nederland opgelegde straf ontlopen. Dekker zegt dit naar aanleiding van Kamervragen van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen over de zaak Cumali A. uit Steenwijk. De Stentor berichtte eerder uitgebreid over deze moordzaak. Cumali A. ontloopt al 17 jaar een gevangenisstraf van 10 jaar voor moord op zijn nichtje. Vermoedelijk zit hij in Turkije. Cumali A. vluchtte in 2004, een dag nadat hij zijn nichtje vermoordde in een hotel in Enschede, naar Turkije met hulp van zijn familie.