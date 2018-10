Volg jij de Stentor al op Instagram?

Familie wordt meer betrokken in euthanasie­tra­ject van patiënt

11 oktober Familie en naasten worden nadrukkelijker en intensief betrokken in het euthanasietraject van een psychiatrisch patiënt. Dat is een van de belangrijkste wijziging in de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor euthanasie bij psychiatrische patiënten.