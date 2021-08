Volle ziekenhuizen en geboortestress: Is er sprake van een coronageboortegolf?

Iedereen is ticket voor Lowlands of DTRH kwijt (en degene die via-via kocht, misschien ook zijn geld)

27 juli Alle tickets voor Lowlands en Down The Rabbit Hole (DTRH) zijn vervallen. Beide festivals stonden voor augustus gepland in Biddinghuizen, maar zijn door nieuwe coronamaatregelen afgeblazen. Mojo Concerts trekt nu alle verkochte tickets in en stort aankoopbedragen automatisch terug. Mensen die via-via kaarten kochten, moeten maar zien hoe ze hun geld terugkrijgen.