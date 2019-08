Volop interesse in failliet bedrijf Biodiesel Kampen

updateEr zijn volop liefhebbers om het failliet verklaarde bedrijf Biodiesel Kampen over te nemen. Nadat het bedrijf al enige tijd in surseance van betaling verkeerde, heeft de rechtbank dinsdag het faillissement uitgesproken.

Biodiesel, waar zo’n 45 personen werkzaam zijn, stond al enige tijd in de etalage. Curator Reinier Quint van Nysingh Advocaten en Notarissen in Zwolle heeft goede hoop op een doorstart. ,,Er hebben zich de afgelopen weken al meerdere gegadigden gemeld. Met vijftien is dat zelfs wat meer dan ik had verwacht, want het is toch wel een bijzonder bedrijf. Het is nu wachten op concrete biedingen’’, aldus Quint.

Het bedrijf ligt stil sinds het in surseance van betaling verkeerde. Het nu uitgesproken faillissement is volgens de curator een gunstige ontwikkeling. ,,Dat maakt de verkoop wel wat gemakkelijker, al is er sprake van een goed bedrijf.’’ Gevraagd naar de tijd die hij nodig heeft om het Kamper bedrijf te verkopen zegt Reinier Quint: ,,Een ruwe gok, vier weken.’’