Voor de beleving wonen in het centrum van Zwolle, Apeldoorn of Deventer

Het aantal inwoners van steden als Zwolle, Apeldoorn en Deventer stijgt. Zwolle mocht afgelopen half jaar zelfs 601 nieuwe inwoners bijschrijven, tegen 379 in Apeldoorn en 187 in Deventer. Zo maakte het CBS deze week bekend. En waar dan wonen? Als het even kan in de binnenstad. Waarom?

Waarom zou je in het centrum willen wonen? Voor relatief veel geld krijg je minder vierkante meters woonruimte. En de auto ook nog niet eens voor de deur.

Martijn ten Brinke van Ten Brinke Makelaardij in Zwolle: ,,Wat ik merk is dat met name jongeren minder gaan hechten aan een auto. Ze wonen liever in een aantrekkelijke omgeving van een centrum en dan nemen op de koop toe dat ze géén auto hebben of de auto verderop met een parkeervergunning moeten parkeren. Even naar buiten lopen om een drankje of hapje te doen, of een bioscoopje te pakken, dat vinden ze aantrekkelijk. De beleving. En Zwolle is sowieso de laatste jaren ook in trek, óók bij mensen vanuit andere delen van het land als de Randstad”.

Hoe komt dat?

Martijn ten Brinke: ,,Tot een jaar of vijf geleden had Zwolle nog een ietwat suf imago, ook de binnenstad. Daar kon je ’s avonds bij wijze van spreken een kanon afschieten. Daarin is de afgelopen jaren veel ten goede gekeerd. Er is veel meer levendigheid door de komst van bijvoorbeeld meer horeca. En misschien speelt het succes van PEC Zwolle ook wel een rol. In elk geval staat Zwolle nu veel beter op de kaart. Dat geldt niet alleen voor Zwollenaren zelf, maar ook merken we dat mensen van buitenaf positief tegen de stad aankijken.”

Hoe zit dat in Apeldoorn?

Roland Visser van de Apeldoornse vestiging van Rodenburg Makelaars: ,,Wij zien dat steeds meer mensen uit de Randstad deze kant op komen. Ze hebben in de gaten dat Apeldoorn nog niet zo ver weg ligt. De ligging bij de Veluwe spreekt de nieuwe inwoners aan. Maar we zien ook jonge gezinnen deze kant opkomen. Jonge ouders, die in Apeldoorn zijn opgegroeid, elders zijn gaan studeren, maar toch een ruime en groene omgeving voor hun kinderen willen. Ze keren weer terug. En ja, ook in Apeldoorn zie je belangstelling voor het centrum. We hebben natuurlijk ook best veel appartementencomplexen rondom de binnenstad. Die woningen zijn voor veel doelgroepen aantrekkelijk”.

En Deventer?