Voor deze beroepen wordt nog veel personeel gezocht in Oost-Nederland

Vacatures in overvloed en amper personeel te krijgen. Het is voor veel bedrijven een worsteling die al maanden voortduurt. Het aantal werklozen nam iets af in januari, maar de vraag naar arbeidskrachten blijft erg groot. Maar: voor welke banen zijn de meeste vacatures Oost-Nederland?

In Oost-Nederland zijn er zo'n 90 beroepen waarvoor werkgevers al langere tijd onvoldoende personeel kunnen vinden. Het UWV omschrijft deze banen als ‘structureel kansrijke beroepen’. Het merendeel van die functies vind je in de bouw, de industrie en in de techniek. De zorg en ICT zijn ook sectoren waar veel vacatures openstaan.

Deze beroepen schreeuwen om personeel

Naar woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg en monteurs van industriële machines is de meeste vraag in Oost-Nederland. Dat blijkt uit UWV-cijfers over de regio’s Zwolle, Flevoland, Noordwest Veluwe en de Stedendriehoek. Daarnaast is als vrachtwagenchauffeur en als klantenservice-medewerker bijzonder veel werk te vinden.

Andere zogenaamde structureel kansrijke beroepen - banen met veel vacatures nu én hoogstwaarschijnlijk in de toekomst - in Oost-Nederland zijn onder meer: elektricien, installateur of monteur van elektrische installaties, productieplanner, ontwerper & architect van ICT-systemen en programmeurs.

Werkloosheid loopt (iets) op

Ondanks de overdaad aan vacatures is de werkloosheid in Nederland iets opgelopen in januari in Nederland, vergeleken met een maand eerder. Het liep op van 352.000 naar 360.000 werklozen. Ook het aantal mensen met een WW-uitkering steeg licht. In januari kregen 154.000 mensen een WW-uitkering: 5.000 meer dan in december.

Dat is een breuk met een trend. De afgelopen drie maanden daalden de werkloosheid en het aantal mensen met een WW-uitkeringen namelijk telkens licht.

Niettemin blijft het aantal WW-uitkeringen relatief laag. In vergelijking met een jaar gelegen nam het aantal uitkeringen in januari af met liefst 20 procent. Al enkele maanden is het aantal WW-uitkeringen op het laagste niveau in zeker tien jaar tijd.

In Lelystad ontvingen in januari relatief de meeste mensen een WW-uitkeringen: 2,1 procent van de beroepsbevolking. Op Urk - 0,4 procent van de beroepsbevolking met een WW-uitkering - lag dat getal het laagst.

