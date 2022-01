Voor het eerst in half jaar geen oversterfte meer in Gelderland en Overijssel (Flevoland blijft nog achter)

Hoe rekent het CBS oversterfte uit?

Het CBS spreekt van oversterfte als het aantal waargenomen overledenen in een bepaalde periode hoger is dan het aantal verwachte overledenen in dezelfde periode. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar. Eerst wordt voor elk jaar de sterfte per week bepaald. Vervolgens wordt per week een gemiddelde van de sterfte in die week en de zes omliggende weken bepaald. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de prognose van de bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om rekening te houden met bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.