‘Voor iedereen moet de lat hoger, maar voor een zwembad geldt kennelijk geen lat’

,,Ik denk dat als wij groot zijn en kinderen hebben, het alleen nog maar meer is met smartphones en ipads”, zegt mijn jongste zoon. We hebben het over hoe het toch kan dat hij niets weet te verzinnen om te doen, behalve dan op zijn ipad filmpjes kijken. Ik zeg dat ik ervan overtuigd ben dat zijn generatie juist minder gaat smartphonen, dat het zal gaan om echte aandacht voor elkaar. Waarom zouden ze in Amerika anders spreken van een ‘digital devide’? De rijke kinderen gaan daar naar scholen zonder schermen, de arme naar scholen met ipads en laptops. Hij knikt nadenkend en twijfelt dan toch ook wel. De volgende dag zou hij met zijn vrienden gaan zwemmen in een binnenbad. Het is dertig graden en zij gaan naar een binnenbad. Niet naar de Boskoele, die dit jaar 50 jaar bestaat. Vinden ze saai.

Als kind bracht ik hele zomervakanties in de Boskoele door. Badmeester Brands was er heer en meester. Op zomerse dagen kon het er zo druk zijn dat de parkeerplaats onbegaanbaar was en er vervolgens voor het zwembad zelf nog honderden fietsen stonden. Handdoek aan handdoek op het grasveldje. Rijen bij de kassa, rijen bij de friettent waar je ook zure bommen en schuimblokken kon kopen. Ik zie de zwetende kop van de uitbater destijds nog zo voor me. Mijn verbazing was des te groter toen ik er jaren geleden met mijn eigen kinderen terugkeerde. Uitgestorven parkeerplaatsen, het grasveld dor en leeg, het friettentje verdwenen en de vrolijkheid, net als de kleur blauw van het bad zelf, verbleekt.