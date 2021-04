Voor twee wasberen in Gelderland dreigt vangst met kooi: ‘We zijn er niet blij mee dat ze de kogel krijgen’

Twee wasberen staan in Gelderland op het punt te worden gevangen. Nadat ze een speciale kooi binnenstappen, is het de bedoeling dat de dieren het loodje leggen. In pakweg anderhalf jaar tijd is zo’n vangst of afschot nog niet eerder voorgekomen in de provincie.