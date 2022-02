Waar maak jij je druk om in jouw gemeente? Stap in en vertel je verhaal in de Verkiezingskever van de Stentor!

Over een paar maanden kun je in- en uitchecken met je bankpas: het begon allemaal in Lelystad

Reizen met het openbaar vervoer moet gemakkelijker en dat kan straks ook. De OV-chipkaart gaat op de schop en er komen hele nieuwe betaalvormen bij. Zo kun je over een paar maanden overal in Nederland in- en uitchecken met je bankpas of creditcard. Of het werkt? Lelystad is de kraamkamer en heeft afgelopen jaar getest in het busvervoer.

