‘Waar zijn de planten?’ Zwolse verhuurster van zolderkamer dacht dat politie de Vrouwentong in haar vensterbank wilde bewonderen

„Ik haal de stoel even weg”, zegt de Zutphense bode in de rechtszaal. „Mevrouw zit namelijk in een rolstoel.” De gehandicapte vrouw woont in een seniorenwooncomplex. Het is een paleisje. Alleen met de zolder kan ze weinig. „Ik slaap beneden.” Nu heeft een kennis van een kennis een plekje nodig om zijn spullen te stallen. Mevrouw wil hem wel helpen. „Het is toch niet illegaal?”, vraagt ze nog voor de zekerheid. Nee, nee, natuurlijk niet. Ze krijgt zijn ID te zien en de deal wordt beklonken. „Het ging om een Mohammed met een achternaam die ik niet uit kan spreken. Verder kon ik ‘m dus niet.” Nee, ze kon hem niet.