Waarom dragen we hier geen mondkapjes op straat? Gedragsexpert: ‘De drempel is hoog’

Voor wie geregeld met bus of trein reist, is het mondkapje inmiddels de gewoonste zaak. Buiten de stations en bushaltes zie je de kapjes nauwelijks in het openbare leven. Hoe anders is dat in Duitsland, Frankrijk en België? Daar kom je geen winkel of restaurant meer binnen zonder mondmasker. In Nederland kom je op straat hooguit een enkeling tegen die een mondkapje draagt. Hoe kan dat?