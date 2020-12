Waarom het goed/slecht is dat tientallen bushaltes verdwijnen in Oost-Nederland

IJt en Anton Eikelboom (allebei 75) wonen in een hoekhuis aan de rand van Zwolle, in het noordwestelijke deel van Aa-landen. Ze streken er neer in de jaren zeventig, toen de wijk net nieuw was. Nu wonen er vooral ouderen. ‘Hun’ bushalte ligt op nog geen 200 meter. Nog even. Want vanaf 13 december geldt de nieuwe dienstregeling en gaat de bushalteplattegrond op de schop.