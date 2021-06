Waarom houden Oranjefans toch zo van rotondes?

JOUW MENING Stelling | De politie moet veel eerder ingrijpen bij oranjefees­ten

22 juni Na de derde EK-wedstrijd van Oranje was het weer groot feest op straat in Apeldoorn en Nijkerk. Zo liep de Oranjerotonde in Apeldoorn gisteravond vol alsof de halve finale was behaald. In Nijkerk greep de ME na enige tijd in bij een Oranjefeest in een park.