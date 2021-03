Waarom kreeg de koning een uitzondering voor de jacht op het Kroondomein? ‘Dit is handjeklap’

Schreeuw om veel meer geld in steunpak­ket voor onderne­mers: ‘Na corona kost het 2 jaar om onze schulden af te betalen’

2 maart Het coronahulppakket van het kabinet is bij lange na niet genoeg, zeggen brancheorganisaties INRetail en Hiswa Recron. We zitten op een kantelpunt, ondernemers zitten er helemaal doorheen. Oplossing? Als het aan Hiswa-directeur Geert Dijks ligt, verdubbelt of verdrievoudigt het kabinet de steun. ,,Onze economie die paar honderd miljard best aan.” Goed idee?