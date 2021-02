Waarom moeten de meest kwetsbare ouderen tientallen kilometers rijden om te worden gevaccineerd?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf de GGD in eerste instantie opdracht ‘maar’ 25 priklocaties in Nederland te openen. Eén in elke GGD-regio. Dat kan logistiek voor problemen zorgen, bleek ook gisteren weer. Toen stond er een flinke rij bij de IJsselhallen in Zwolle. Oorzaak? De combinatie van een landelijke it-storing, een sterke toename in het aantal vaccinaties per dag (,,Van driehonderd naar achthonderd”, zegt GGD-woordvoerster Gerbrig Filius) én meer triagewerk dan was gepland. Na een uur was het probleem weer opgelost.