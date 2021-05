Waarom toch steeds die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog?

,,Ik lig aan de ketting, dit is erger dan tijdens de oorlog.” Het was een bewoner van een verzorgingshuis in Brummen, dik in de negentig die het zei aan het begin van de coronacrisis. Of die man in Terwolde, die riep dat de oorlog minder erg was, want toen kon hij tenminste nog mensen dicht bij zich hebben, en was alles open. Of de oude vrouw, die zei dat je tegen een vijand tenminste kon vechten en tegen het virus niet.