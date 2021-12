Waarom zijn steeds meer supermarkten open tijdens de kerstdagen?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Vooral in Overijssel is corona op zijn retour, Apeldoorn in landelijke top-6

In de afgelopen zeven dagen is vooral het aantal coronabesmettingen in de Overijsselse regio IJsselland flink teruggelopen: met liefst 17 procent. In Flevoland en Noord- en Oost Gelderland gaat de daling een stuk minder hard. Op de coronakaart kleuren veel Gelderse gemeenten nog rood en dat levert Apeldoorn een plek op in de landelijke top-6 van gemeenten met meeste besmettingen.

10 december