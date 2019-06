,,Blijf nog even liggen joh,” mompelt mijn nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is, als hij zuchtend opstaat. Het is vier uur in de ochtend en hij moet om zes uur op het centraal station in de hoofdstad live voor het NOS journaal verslag doen van de Openbaar Vervoer staking. Zelf moet ik om kwart over zes de deur uit om hetzelfde te doen voor de krant, maar dan in Apeldoorn. Slapen kan ik niet meer. Ondertussen Facetimen we dan maar, zoals altijd eindeloos tijdens autoritten honderduit. Even later als ik in mijn auto zit, zie ik op mijn scherm zijn verslag, met een verrassend fris hoofd alsof hij 8 in plaats van drie uur geslapen heeft.

Pas las ik dat de Belgische Goedele Liekens bij haar ‘nieuwe’ vriend weg is, na zes jaar. Dat het reizen naar elkaar toe teveel energie kostte. Zij had geen zin meer om zijn kant op te komen en omgekeerd. Waarom zoveel moeite doen, als aan het einde van de rit alleen maar gezeik komt? Het is een vraag die mensen met intacte gezinnen zich nooit hoeven te stellen. Thuiskomen is voor hen een begrip zo vanzelfsprekend als de zon die opgaat. Zij hoeven niet te kiezen voor elkaar, sterker nog, ik zie zoveel gezinnen waarin de ouders slordig met elkaar omgaan. Ze komen laat thuis -want het maakt toch niet uit, ze zijn veel weg, -want ze komen toch wel weer thuis, maar ik zie daar alleen maar in dat degene die zit te wachten kennelijk gewoon niet leuk genoeg is om voor thuis te komen.