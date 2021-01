Waarschuwing voor gladheid op wegen: ‘Niet alleen voor vroege vogels’

Offensief tegen diefstal peperdure g­ps-apparatuur in landbouw: markeren én registre­ren in app

7 januari Gps-apparatuur in trekkers registreren én markeren. Daarmee willen brancheorganisaties in landbouw en infra het groeiend aantal diefstallen van kostbare gps-apparatuur uit tractoren en andere agrarische machines tegengaan. Sinds april 2019 stalen criminele bendes in Nederland voor 6 tot 7 miljoen euro aan navigatie-apparatuur, vooral in Gelderland, Overijssel en Flevoland.