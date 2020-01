Wanneer besluit de politie de identiteit van een verdachte vrij te geven?

Ellen de Heer, woordvoerder van de politie Midden-Nederland:

,,Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt met ons wat de opsporingsmiddelen zijn. Dit is uiteraard een zwaar middel. We doen dit niet snel, omdat je met privacy zit en we echt wel begrijpen dat het best heel veel impact heeft als je identiteit naar buiten is gebracht. Maar we hebben sinds we deze verdachte in beeld hebben, er alles aan gedaan om hem te vinden. We weten wie het is, alleen weten we niet waar hij is. Bovendien, waar hij verdacht van wordt, is een heel ernstig feit.’’