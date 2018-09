Wat als jij het geld voor Nederland mocht verdelen?

Befaamde De Waard Tenten in Heerde failliet

2 augustus De Waard Tenten in Heerde is meegezogen in het faillissement van moederbedrijf Vrijbuiter in Roden. Filiaalleider Pé Bouwman heeft goede hoop op een doorstart. ,,Als De Waard doen we het hartstikke goed.''