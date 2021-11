Wat doet de autoverzekering als jij bewust je wagen in puin rijdt om het leven van een ander te redden?

video Aria-kandidaat en oud-Apeldoor­ner in masterclas­ses Meppeler Eratofesti­val: Het slijppro­ces van ‘een ruwe diamant’

Zijn krachtige stem heeft de eerste rondes van het televisieprogramma Aria doorstaan. Over vier weken weten we meer. Maar eerst is oud-Apeldoorner Michiel van ’t Landt dit weekeinde te horen op het Meppeler festival Erato. Hij is een van de artiesten waarmee de organisatie pronkt.

5 november