Wat is er over van koop lokaal? ‘Met alleen een beetje sympathie red je het niet’

De Veluwse en biologische boerderij en slagerij Eco Fields verkocht en bezorgde op het hoogtepunt vorig jaar 700 vleespakketten per week die hij bij klanten aan huis bezorgde. Daarvan is weinig over. Eigenaar Bart Boon wil geen cijfers noemen, hij houdt het op 'fors minder’. ,,We moeten even kijken hoe we nu verder gaan.” Dat geldt niet alleen voor hem. Nog geen maand nadat vorig jaar corona binnenviel, omarmden we lokale ondernemers die door de pandemie in een klap hun omzet kwijtraakten. Zoals Eco Fields, dat vooral leverde aan de horeca. Maar van de euforie van ‘Koop lokaal’ is ruim een jaar later een stuk(je) minder over.