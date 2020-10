Wat mooi die paddenstoelen! (Zo krijg je ze goed op de foto)

TipsDe bossen staan er in de herfst vol mee: paddenstoelen. Genoeg mensen die tijdens hun wandeling door de natuur even stoppen om er één op de foto te zetten. Maar hoe maak je nou een goede paddenstoelfoto?

Om een paddenstoel mooi op beeld vast te leggen, met je mobiel of professionele camera, moet je soms offers brengen, zegt natuurfotograaf Yvonne van der Mey uit Elspeet. ,,Omdat ze zo klein zijn, krijg je de mooiste foto’s als je op ooghoogte van de paddenstoel komt, dus op de grond. Dit kan door bijvoorbeeld op je buik te gaan liggen. Hilarisch voor andere mensen, maar wel de manier om de mooiste foto’s te krijgen.”

Voordat je op je buik tussen de bladeren gaat liggen, is het bovendien belangrijk dat je de omgeving van de paddenstoel checkt. ,,Let een beetje op of er niet te veel verstorende zaken achter de paddenstoel staan’’, zegt Van der Mey. ,,Dus geen fietswiel, prullenbak of berk. Zorg dat je dat mist.”

Op het moment dat je klaarligt in de bosjes om de paddenstoelfoto te maken is het belangrijk om je handen te ondersteunen. ,,Anders ga je trillen’’, zegt Van der Mey. ,,Gebruik een fototas of opgerolde handdoek om op te steunen.”

Zelf is de fotografe uit Elspeet regelmatig tussen de paddenstoelen te vinden met haar camera. ,,Ik eet ze niet, ik drink ze niet, maar ben er wel zwaar aan verslaafd.” Ze geeft ook cursussen over het fotograferen van paddenstoelen. Favoriet bij veel cursisten is de vliegenzwam, beter bekend als de rode paddenstoel met witte stippen.

Maar er zijn volgens Van der Mey meer paddenstoelen geschikt voor een mooi kiekje. ,,De porseleinzwam die op een dode beuk groeit lijkt zo teer, je kunt er bijna doorheen kijken. Of de amethistzwam, zo prachtig diep paars. En dan heb je nog die hele slanke kleintjes: de mycena’s.”

Natuurfotograaf Martijn Nugteren, die op de Veluwe woont, zou vooral kiezen voor paddenstoelen met mooie vormen. ,,De geweizwam bijvoorbeeld. Dat vind ik een heel fotogeniek zwammetje, omdat die niet rond is en even een andere vorm heeft. Ik geef mensen mee om te kijken naar het mooiste gedeelte van de paddenstoel en niet alleen maar naar het complete plaatje. Kijk bijvoorbeeld naar de boven- of onderkant van de hoed of naar de steel. Neem daar vooral je tijd voor.”

