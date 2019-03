Wat weet jij over jouw provincie? Doe de quiz!

Betere brandvei­lig­heid van afvalver­wer­kers is lastig te verplich­ten: wetgeving ontbreekt

9:47 Brand bij afvalverwerker Attero in Wilp is nagenoeg een jaarlijks terugkerend fenomeen. De afgelopen vijf jaar was het maar liefst vijf keer raak. Ook bij andere afvalverwerkers komen branden geregeld voor. Volgens adviseurs brandveiligheid is er, ondanks overlast voor de omgeving, maar weinig tegen te doen omdat wetgeving ontbreekt.