Water slaat gat van 15 meter in zwakke zomerdijk bij Hattem, vee halsoverkop in veiligheid gebracht, waterschap verrast

Update + VideoEen instabiele zomerdijk tussen het Apeldoorns Kanaal en de uiterwaarden van de IJssel bij Hattem is gisteravond doorgebroken. Er ontstond een gat van 15 meter op het Jaagpad, waardoor het water vrij spel kreeg. Waterschap Vallei en Veluwe was nog niet begonnen aan versteviging van het dijkje: zij had niet verwacht dat het water deze zomer zo hoog zou komen te staan.

De hulpdiensten werden rond kwart over elf gealarmeerd door een voorbijganger die de dijkdoorbraak had ontdekt. Het water van het Apeldoorns Kanaal kon door het gat de uiterwaarden instromen die tussen het kanaal en de Hoenwaardseweg in liggen.

Het vee van enkele boeren moest door de doorbraak halsoverkop in veiligheid worden gebracht voordat de weilanden onderliepen. Er cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven de doorgebroken dijk om overzicht van de situatie te krijgen en deze informatie door te geven aan de agenten op de grond.

De doorgebroken zomerdijk bij Hattem, langs het Apeldoorns Kanaal

Gebied afgesloten

Woningen en bedrijfspanden lopen volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geen gevaar. ,,Boeren halen het vee uit het gebied en de wegen rondom het getroffen gebied worden afgesloten. Dit is een gewone situatie, het overloopgebied is er juist om dit op te vangen. Er is niets aan de hand.”

De gemeente Hattem heeft het gebied rondom de dijkdoorbraak afgezet, het waterschap is aan het werk voor een oplossing. Hoe groot het gebied is dat onder water is gelopen, wist de woordvoerder van de veiligheidsregio vannacht nog niet. ,,Daar hebben we nu geen zicht op.”

Waterschap verrast

De bewuste dijk was al een punt van zorg voor het verantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap geeft toe dat ze is overvallen door het hoge water en de snelheid waarmee het langs de dijk raasde.

Woordvoerder Sari Schoo: ,,Het betreft een zomerkade die wij al op ons netvlies hadden staan, bij een bepaald hoogwaterpeil kon deze kade instabiel raken.’’

De doorgebroken zomerkade – of zomerdijk – maakt volgens haar deel uit van een dijkversterkingstraject in het gebied Hoenwaard. ,,Het is een werk in uitvoering, maar we waren nog niet met deze kade aan de slag gegaan omdat we dergelijk hoogwater niet hadden verwacht in de zomer. We zijn erdoor verrast, het is een uitzonderlijke situatie.’’

De doorgebroken dijk op het Jagerspad bij Hattem.

‘Geen risico’

Schoo spreekt bewust niet van een dijk. ,,Bij de woorden ‘dijk’ en ‘doorbraak’ krijgen mensen het gevoel van een crisissituatie en dat is hier niet het geval. Er is een overloopgebied ondergelopen dat juist bedoeld is om water op te vangen bij hoogwater. Een bassin als het ware, dat wordt omgeven door zomerdijken waar het water overheen kan stromen. Zo managet het waterschap dat de rivier niet op plekken overstroomt waar wij dat niet willen. Het waterpeil dat nu is bereikt, is in de winter niet uitzonderlijk.’’

Ze geeft toe dat het niet helemaal de bedoeling is dat dergelijke zomerkades doorbreken. ,,Normaal gesproken hadden we elders water in het overloopgebied laten stromen om deze kade te ontzien, maar we hadden het water niet zo hoog verwacht. Er is geen gevaar geweest voor omwonenden zoals dat het geval zou zijn als er een winterdijk was doorgebroken.’’

Dichten

Helemaal zonder gevaar lijkt een doorbraak van een zomerdijk ook weer niet als je in een boerderij op een uiterwaarde woont. ,,Dat een boer die daar woont niet blij is met deze situatie, begrijpen wij. Maar bewoners van uiterwaarden zullen in de toekomst door de klimaatverandering vaker te maken krijgen met dit soort situaties.’’

Het waterschap bekijkt wanneer het gat wordt gedicht. ,,Momenteel is het water in het overloopgebied rustig, de situatie is stabiel. We bekijken nu of wanneer wij het gat gaan dichten. Wellicht wachten we daarmee tot het water weer is gezakt.’’

De doorgebroken dijk op het Jagerspad bij Hattem.