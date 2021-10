Wateroverlast in de regio: straten staan blank, kelder restaurant vol water en brandweer rukt uit voor dak bedrijfspand

VIDEO | UPDATEGrote hoeveelheden regenwater zorgen in de hele regio voor veel overlast. Ondergelopen straten in Apeldoorn en Nunspeet, en brandweer Meppel rukt uit voor het dak van een bedrijfspand dat het gewicht van het hemelwater niet aankan. Bij restaurant 't Veerhuys in Steenwijk zijn medewerkers ondertussen druk aan het hozen om een volgelopen kelder leeg te krijgen. ,,Het stinkt hier naar riool’’.

Bron videobeelden: Luciano de Graaf, Parcival Koopman, Evert Reitsma.

In het centrum van Apeldoorn kunnen de putten het vele water niet meer aan en in Nunspeet ploegen auto’s zich een weg door de ondergelopen straten. Door de hevige regenval krijgen bewoners op veel plekken in Oost-Nederland natte voeten.

Natte enkels voor fietsers Apeldoorn

Op het Caterplein en andere straten in het centrum van Apeldoorn viel in korte tijd zoveel regen dat de putten de vloed niet goed konden verwerken. Het leverde flinke plassen op; de Paslaan was bijvoorbeeld even ‘een zwembad’ volgens een fietser. Maar in het uitgaansgebied leidde de hoosbui voor zover bekend niet tot serieuze overlast of schade. Het cafébezoek ging dan ook gewoon door.

Volledig scherm Voor fietsers en scooterrijders bij de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn zijn natte schoenen en sokken haast niet te voorkomen. © Luciano de Graaf

Ook de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn loopt deels onder. Het fietspad staat helemaal blank. Voor fietsers en scooterrijders heeft dit natte voeten en enkels tot gevolg.

Onfrisse lucht uit volgelopen kelder restaurant Steenwijk

Bij restaurant ‘t Veerhuys in Steenwijk is de kelder ondergelopen, vertelt medewerker Jolanda. ,,Even kort, we zijn hier aan het hozen met zijn allen. Er zit hier een put die niet automatisch afsluit. En als het hard gaat regenen dat moet je maken dat je erbij komt om ‘m dicht te zetten, maar als je aan het werk bent zie je dat niet zo één-twee-drie en dus ben je te laat en dan loopt de hele kelder voor.’’

Volledig scherm Putten in het centrum van Apeldoorn kunnen de hevige regenval niet meer aan. © Luciano de Graaf

In de kelder worden niet alleen spullen van het restaurant opgeslagen, maar daar zitten ook de toiletten. De wateroverlast zorgt ervoor dat gasten niet naar het toilet kunnen. Tot overmaat van ramp komt er met het water ook nog een onfrisse lucht omhoog. ,,Het stinkt hier naar riool’’.

Doorzak dak Meppel

Bij een bedrijf aan de Zomerdijk in Meppel zorgt de regenval voor grote problemen. Het dak van het pand kan nauwelijks weerstand bieden aan het gewicht van het hemelwater. De brandweer heeft ter ondersteuning een hoogwerker opgeroepen om het dak te inspecteren. Hoewel het dak zelf nog intact is, is het in zijn geheel anderhalve meter naar beneden gezakt.

Volledig scherm De brandweer in Meppel is uitgerukt voor het dak van een bedrijfspand dat het gewicht van het regenwater niet aankan. © Persbureau Wever

Op beelden van Evert Reitsma is te zien hoe auto’s in Nunspeet zich als ware amfibievoertuigen door de straten bewegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.