Waterschapslasten Drents Overijsselse Delta gaan omhoog

De waterschapslasten in het gebied van Drents Overijsselse Delta stijgen volgend jaar met maximaal 6,2 procent. Die verhoging geldt voor gezinnen in een huurwoning die straks 271 euro gaan betalen. Dit jaar waren de lasten juist verlaagd.

Een eenpersoonshuishouden betaalt in 2019 156 euro aan waterschapslasten voor een huurwoning, 4,7 procent meer dan dit jaar. Grootschalige productiebedrijven staan met een verhoging van 5,8 procent ook nog in de top drie, die betalen in 2019 bijna 23.000 euro aan waterschapslasten.

Het algemeen bestuur van Drents Overijsselse Delta praat dinsdag over de waterschapslasten voor 2019. Volgens het dagelijks bestuur stijgen de kosten volgend jaar met 8,5 miljoen. Het waterschap moet investeren om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ook zijn er extra taken bijgekomen op het bordje van Drents Overijssel Delta, zoals onderhoud van een groot gemaal in Zwartsluis en peilbeheer in een deel van de Drentse kanalen. Een tegenvaller bij een rioolwaterzuivering in Drenthe speelt ook mee.

Begroting van 122,4 miljoen

De begroting van Drents Overijsselse Delta voor 2019 omvat 122,4 miljoen euro. Waterschapszorg kost nu eenmaal geld, zegt Herman Odink van het waterschap. Beheer en onderhoud van sloten en kanalen is cruciaal voor goede aan- en afvoer van water. ,,Hoe essentieel een goed functionerend watersysteem is, heeft de droogteperiode afgelopen zomer wel laten zien. Terwijl we in januari juist te maken hadden met een periode van hoogwater.”

Met gemeenten en inwoners wil het waterschap kijken wat er verder te doen staat. In landelijke gebied extra waterberging aanleggen of sloten vergraven voor opvang van water. Voorzieningen om water vast te houden, het grondwater moet ook op niveau blijven. Landbouw en natuur moeten worden voorzien van schoon water. Ook dijkversterking blijft een aandachtspunt. Technisch en digitaal wil het waterschap bijblijven. Drones en satellietbeelden worden steeds vaker ingezet. ,,Al met al is er veel werk te verzetten’', stelt Odink. ,,Vorig jaar konden we de tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging.”

De waterschapslasten worden opgehoest door acht verschillende categorieën: eenpersoonshuishoudens en gezinnen in huur- en koophuizen, boerderijen, land, groothandels en grootschalige productiebedrijven.