We gaan erop uit! Maar wat kan en mag er dit lenteweekend in Oost-Nederland?

Alle duurzame ogen op Lochem gericht: ‘Proef met waterstof­gas voor alle monumenten­be­zit­ters in het land interes­sant’

17:22 Elke bezitter van een monumentaal huis in Nederland vraagt zich af of zulke panden überhaupt energiezuiniger kunnen worden. Vanwege de monumentale status mogen ze immers nauwelijks worden verbouwd. Het antwoord wordt dit jaar wellicht in Lochem gevonden. Vijftien oude huizen stappen als proef van aardgas over op waterstof. ,,We gaan ontdekken hoe de leidingen op dit gas gaan reageren.’’