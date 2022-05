We gaan van plofkip naar scharrelkip, ceo Peter Poortinga van kippenslachter Plukon kondigt revolutie aan

In 2023 zitten we in Nederland allemaal aan de scharrelkip. Dat klinkt bijzonder. De disclaimer: dat is net als 35 jaar geleden, zegt Peter Poortinga (60) van pluimveebedrijf Plukon in Wezep. Niet dat we helemaal weer gewoon terug zijn bij ‘waar we waren’. ,,Het grote extra verschil? Er zit vrijwel geen antibiotica meer in. Scharrelkippen groeien langzamer, leven langer, zijn robuuster en blijken gezonder. Het antibioticagebruik daalde naar 2 procent.” Ter vergelijking: de plofkip (Plukon noemt die ‘standaardkip’) zat ooit op 70 procent.