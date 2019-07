We verbruiken te veel water: Vitens verwacht verbod om tuin te sproeien

Sproeiverboden kent Nederland overigens al langer, maar dan voor sproeien met water uit bijvoorbeeld beken en sloten. Vorig jaar werden in verschillende regio’s door de waterschappen dergelijke verboden uitgevaardigd, omdat het toen extreem droog was.



De waterbedrijven merken dat als de temperaturen oplopen het waterverbruik ook enorm toeneemt, met soms wel 50 procent. De la Beij: ,,Er is geen tekort aan water, maar hoe meer er verbruikt wordt hoe meer er opgepompt moet worden.”



Om het waterverbruik terug te dringen zijn waterbedrijven als Vitens begonnen met een campagne om inzichtelijk te maken hoeveel mensen eigenlijk verbruiken. ,,De meeste mensen denken dat ze 60 liter per dag verbruiken, terwijl dat gemiddeld 120 is.” Wie een kwartier zijn gras sproeit, laat 100 liter gezuiverd water over de tuin lopen.



Om te zorgen dat er voldoende drinkwater in de zomer is, heeft Vitens de zogeheten ‘spuitwerkzaamheden’- het doorspoelen van de hoofdwaterleidingen - uitgesteld. ,,Dat doen we na augustus pas weer, want dat kost heel veel water.”