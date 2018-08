Weekendtips: Bier, boeken en ambachtelijke broodjes

De hele week al in het zwembad gelegen en geen idee wat je dit weekeinde moet gaan doen? Er zijn genoeg activiteiten in onze regio, zoals de Deventer Boekenmarkt, het bierfeest in Ermelo of vermaak op het terras in Apeldoorn.

Molens kijken. Pannenkoeken bakken, rogge oogsten en warme broodjes bakken. Alle vijf molens in Ommen zijn morgen van 10.00 tot 16.00 uur open voor publiek tijdens de zesde editie van de Ommer Molendag. De molenaars leggen bezoekers het ambacht van de molenaar uit, dat op de lijst met Immaterieel Erfgoed van Unesco staat. Tussen de vijf molens zijn een fietstocht en een wandeltocht uitgezet.

Bierfest. Zin in een verkoelend biertje? Wie eens iets anders wil dan een 'gewoon' witbiertje met citroen, kan vandaag en morgen terecht op het Burg Bieren Bierfeest in Ermelo. Het tweedaagse bierfestival start vanmiddag om 15.00 uur, waar het speciaalbier van achttien Nederlandse brouwerijen geproefd kan worden. Morgen doet de organisatie er nog een schepje bovenop, dan zijn er 37 brouwerijen aanwezig, goed voor meer dan honderd speciaalbieren. Bier proeven en eten kan vandaag tussen 15.00 en 22.00 uur, morgen van 12.00 tot 20.00 uur.

Boeken, boeken en nog eens boeken. Voor de échte boekenwurmen en liefhebbers niet te missen, de boekenmarkt in Deventer. Van honderd boekenkramen tijdens de eerste editie in 1989 is de boekenmarkt inmiddels uitgegroeid tot de grootste van Europa. Zondag vindt de dertigste editie plaats, de markt begint om 09.30 uur, maar bezoekers die de krenten uit de pap willen halen doen er goed aan om al om 07.00 uur naar de markt te gaan. De zes kilometer lange markt met kramen is tot 17.30 uur te bezoeken.

Shop 'till you drop. Vanaf zondag mogen de winkels in Zwolle elke zondag open. Van supermarkt tot bouwmarkt tot modewinkel tot tuincentrum, elke ondernemer mag van af nu zelf weten of de deuren open gaan op zondag of niet. En nog een meevallertje. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren op straat of in de gemeentelijke parkeergarages. Naar verwachting vervalt het gratis parkeren in het najaar, wanneer de nieuwe parkeerregels van kracht worden.

Ochtendduik. De hitte blijft aanhouden, reden genoeg voor de openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen om de openingstijden te verruimen. In plaats van 13.00 uur kunnen bezoekers van zwembad Gerner in Dalfsen en De Meule in Nieuwleusen zondag al om 10.00 uur een verfrissende duik nemen. Liever afkoelen in het water met een strandje? Kijk dan wel even goed waar dat veilig kan, op verschillende plekken in de regio is er door het warme weer blauwalg in het water ontstaan.