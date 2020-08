Weekendtips: Bootje pakken en Champions League kijken

Het weekend staat weer voor de deur. Iedere vrijdag presenteren wij in de rubriek weekendtips de leukste uitjes in Oost-Nederland.

Luieren - Het wordt snikheet en dus zijn uitjes met veel inspanning niet aan te raden. Pak dus een handdoekje en ga lekker ergens luieren, in het park op het strand of op je balkon. Vergeet je niet in te smeren!

Yoga - Mocht je toch nog een beetje willen ontspannen en inspannen dan kun je zondagochtend terecht bij landgoed Staverden in Ermelo. Judith van Yogajuud geeft yogales en aansluitend krijg je een kop koffie of thee, vers sapje en huisgebak. De kosten liggen op 17,50 euro per persoon. Via deze link kun je je aanmelden.

Champions League - De bal gaat dit weekend weer rollen in de Champions League. Vanavond en morgenavond is er voetbal te zien, want een aantal returns van de achtste finale worden afgewerkt. Voor sportliefhebbers een prima tijdverdrijf met een airco aan of op een scherm bij een barbecue in de tuin. Komende week staan de kwartfinales op het programma en daarvan zijn een aantal affiches al van bekend. Het resterende programma van de Champions League tref je hier aan.

Bootjesplezier - Huur een bootje en geniet op het water. In de stadsgracht van Zwolle ligt zelfs een ijscoboot waar je terecht kunt voor een heerlijke ijsje, al is een dagje Giethoorn ook altijd een goed idee.

Om de drukte in Gelderland in kaart te brengen is onlangs de ‘monitor bezoekersdrukte’ gelanceerd. Op deze interactieve kaart is te zien waar het momenteel druk of juist rustig is: